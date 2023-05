Het aan boord krijgen van Defensie bij de beveiliging van drugslord Taghi ging niet van harte en zou in eerste instantie een tijdelijke oplossing zijn, terwijl de militairen inmiddels al meer dan een jaar beveiligertje spelen bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Dat blijkt uit WOO-documenten die de geldvolgers van FTM in handen hebben. Daarin staat onder meer dat dit NOS-bericht gebaseerd op """bronnen""" druk op de ketel zette terwijl er nog niets besloten was en dat Defensie helemaal niet zat te wachten op langdurige beveiligingstaken. "Het langdurige beslag dat de hoogrisico zittingen van de rechtbank Amsterdam op de bewakings- en beveiligingscapaciteit van de politie legt, staat op gespannen voet met dat incidentele karakter. De krijgsmacht is bovendien niet geëquipeerd om structureel te voorzien in de bewakings- en beveiligingscapaciteit die de politie ontbeert." Halsema en de politie schoven de gevolgen van het chronische personeelstekort van de blauwe petten in de legerkisten van de militairen terwijl die het al druk genoeg hebben en ook niet al te ruim in de beschikbare FTE's zitten. Het babysitten zou in eerste instantie alleen de zomer van 2022 plaatsvinden, werd daarna voor het hele jaar en inmiddels is de deal al verlengd tot november 2023. Defensie is in Halsema's hinderlaag gelopen: dit eenmalige klusje is een vast bijbaantje geworden en het einde is nog lang niet in zicht. Succes met babysitten heren, de cola staat in de koelkast en we komen voorlopig niet thuis.