Dit is ONS land en we laten de EU ons niet de les lezen ook al doen ze dan in dit geval niet

Het is elk jaar hetzelfde gedonder en dat is precies hoe Thorbecke het bedoeld had. Google op "politie tekort" en u ziet een wekelijks topic vanaf 15 mei 1648 tot nu. Maar 13 januari 2022 wil het volgende: "De politie komt dit jaar bijna 1400 mensen tekort en gaat daarmee een moeilijk jaar tegemoet. Op een totaal van ruim 47.000 banen is dat 3 procent." Naar verwachting is het "DIEPTEPUNT" tijdelijk, want in 2025 ronden zo'n 1000 aspiranten hun opleiding af.

Maar, de Randstad is 't land niet hè. En de onderbezetting is vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het grootst. "Er zijn wel forse verschillen in bezetting tussen de verschillende regionale eenheden. De grote steden kampen met de grootste tekorten. De eenheid Den Haag mist dit jaar 383 fte's op een formatie van 5672 (6,7 procent). Ook Amsterdam en Rotterdam komen in 2022 ruim 275 politiemensen tekort, dik 5 procent van de formatie."

Ook valt specifiek het tekort aan rechercheurs op in de cijfers. "Het grootste tekort doet zich voor in het district Stad-Utrecht, waar op een formatie van 114 rechercheurs 31 vacatures zijn (27 procent). Ook de districten Den Haag-Centrum en Drenthe hebben dit jaar voor rechercheurs 19 en 17 procent vacatures openstaan. Over het hele land gerekend bedraagt dit tekort ruim 7 procent." Maar kan er dan niet even één iemand rechercheren hoe het telefoonnummer van de landelijke politie niet meer misbruikt kan worden door scammers?

