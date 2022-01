Wat ZE kunnen met het telefoonnummer van de Fraudehelpdesk, kunnen ze dus blijkbaar ook met het nummer van de politie. Overheid doet weinig, behalve tweeten en verwijzen naar hun eigen pagina over telefonische oplichting. Nou, daar leren we het onderstaande en als de overheid het zegt zal het wel kloppen. Trap er niet in makkers. En mochten er toevallig wel een dozijn aangiftes tegen u lopen waar de politie het even over wil hebben, dan wachten ze maar even lekker tot ze dit probleem opgelost hebben! Klant is koning.