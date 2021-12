Jager wordt prooi

De grootste datingfraude is natuurlijk de daaruit ontstane relatie en als het echt tegenzit het huwelijk. Maar voordat u daadwerkelijk uw betaalpassen inlevert bij de eenpersoons Raad van Bestuur [uw vrouw], ligt er blijkbaar ook nog allerlei andersoortig gevaar op de loer. En dat gevaar wordt bovendien echt steeds verfijnder, dus wees alert, jagers. "Oplichters op datingsites gaan steeds slimmer te werk, waardoor de schade oploopt. Mensen die slachtoffer werden van fraude op datingsites, raakten gemiddeld 30.000 euro kwijt. Dat is fors meer dan voorgaande jaren. Er werden dit jaar 544 meldingen van datingfraude gedaan, 218 mensen werden voor een bedrag van in totaal 7 miljoen euro opgelicht."

7.000.000 euro gedeeld door 218 slachtoffers = verdomme inderdaad 32.110 euro de geilneef. We zouden trouwens liever de mediaan weten, maar goed. Hoe trappen mensen daar in dan? Nou, zo:

"Niet iedereen laat zich meer in de luren leggen door een noodkreet om financiële hulp, en dus vragen oplichters niet altijd meer om geld, maar vertellen bijvoorbeeld quasinonchalant hoe ze zelf rijk van een bepaalde belegging werden. Als hun slachtoffers nieuwsgierig worden en ook gaan beleggen, blijkt het hele fonds niet te bestaan en is hun geld weg."

Daarnaast worden er ook twijfelachtige videos gebruikt om een videobel-sessie te simuleren. "Een van de manieren waarop je datingfraude kon herkennen, was dat de date niet per video kon worden gebeld. Nu doen oplichters steeds vaker of ze wel even kunnen videobellen 'voor de verbinding er weer uit ligt'. Deze superkorte en vage filmpjes zijn waarschijnlijk gestolen van echte mensen."

En alsof alles in de hele wereld maar vooral Nee-D(66)DRland nog niet erg genoeg was, gebruiken fraudeurs óók nog eens het telefoonnummer van de Fraudehelpdesk (!) om mensen nog meer poetsen te bakken. Tijd voor een NEXIT! Ook al staat dat hier volledig los van.