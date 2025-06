Zal je altijd zien. Hadden wij Booking.com net hoog in het vaandel omdat ze de levens van onschuldige reisbloggers terroriseren, komen ze nu nog hoger in het vaandel omdat ze mensen die te dom zijn om zelf een vlucht of een hotel te googlen oplichten tijdens het boeken van een vlucht of hotel. "Het platform gebruikt bijvoorbeeld nepkortingen, onvolledige prijzen en verzonnen schaarste," zwatelt een of andere muts van de Consumentenbond. "Met dat soort 'dark patterns' beïnvloedt Booking.com de keuzes die consumenten maken." Joh. Oplichting in de toerisme-industrie? Krankzinnig, daar sta je als consument natuurlijk compleet weerloos tegenover, goedbeschouwd héb je helemaal geen keuze meer als je zo geraffineerd om de tuin wordt geleid. Hup, snel allemaal schadeclaims indienen! Hoeveel oliedomme mensen zijn er dan precies in Nederland, vraagt u zich af? Nou, genoeg om de site van de Consumentenbond te crashen in ieder geval.