Dan zullen wij eens advocaat van de duivel spelen he, want burgers tegen bedrijf altijd 1-0 voor de burgers, maarrrr nu. Bunq-boomers die in een joekel van een coproductie van de NOS en NRC uithalen naar Bunq omdat de beveiliging bij de interwepsbank niet op orde is. Die en die raakte 100.000 euro kwijt, die en die raakte 100.000 euro kwijt, enzovoorts.

Terwijl Geraldine een sms'je kreeg met de tekst: "BUNQ BANK. U bent verplicht uw nieuwe beveiliging te activeren via deze link." En toen dacht Geraldine: goh laat ik eens op die link klikken. Terwijl je terug moet sms'en: leuk geprobeerd strijder, werk ze vandaag. "Alle slachtoffers klikten op een link in een sms-bericht, dat zogenaamd van bunq afkomstig was. Sommigen maakten op aanwijzing van een oplichter zelf geld over. Anderen gaven toegangscodes of scanden op verzoek hun gezicht om transacties te verifiëren, een van bunqs veiligheidsmaatregelen."

Dat is dus allemaal zeuren dat de kluis is leeggeroofd als je hem zelf hebt opengezet. In de fuik van de visser zwemmen en dan klagen over de eigenaar van de zee. Het is natuurlijk vreselijk als je een sloot geld kwijtraakt aan een boef, en het is ook irritant dat je niemand te spreken krijgt van die bank. Maar daarom is het ook een onlinebank. Een paar gratis tips. 'hoi mam me telefoon is gevallen' is NIET uw dochter, die bankmedewerker aan de deur die om uw pincode vraagt is GEEN bankmedewerker, de medewerker van PostNL die uw bankpasje (en nu hij er toch is ook de pincode) komt ophalen is GEEN medewerker van PostNL, het sms'je met de openstaande schuld bij de [BELASTINGDIENST] is niet van de Belastingdienst en als dat al wel zo zou zijn, hoeft u dat niet te betalen met een Tikkie. NADENKEN MENSEN