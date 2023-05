:

Het probleem is dat de meeste mensen nog steeds de msm vertrouwen. In het steeds minder Vrije Westen is iedereen gespecialiseerd. De een is advocaat, de ander tandarts, de volgende bouwvakker, boer, wiskundeleraar, automonteur, etc. We vertrouwen op hun deskundigheid zodat wij ons op ons eigen vakgebied kunnen concentreren.

Journalisten hadden tot pakweg 30, 40 jaar geleden de taak dingen uit te zoeken en de macht te controleren. En daar vertrouwen we nog steeds op, zelfs als dat tegen onze eigen waarnemingen ingaat.

Wat dat betreft zijn natuurvolken slimmer. In zo'n primitief dorp vind je geen advocaat of tandarts, maar iedereen kan een hut bouwen; voedsel vangen/verzamelen en zichzelf en zijn familie verdedigen. Die mensen nemen geen giftige slang of spin als huisdier; gedogen geen wolven rond hun vee; en accepteren zeker geen vijandige "geef-huis" roepers in hun dorp.

Onze specialisering en vooral onze politieke "experts" doen ons de das om.