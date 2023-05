@BobDobalina | 10-05-23 | 11:23: "... Alle drie menu’s leveren

minimaal 2.000 calorieën per dag...." edepot.wur.nl/254079 Dat is net de norm voor een vrouw, een man heeft 2500 nodig, een arbeider meer. Dit is een nogal theoretische studie die uitgaat van volledige efficiëntie in transitie en distributie om daarna te laag uit te komen. Als het moet kan het net, maar dan moeten we wel nog boeren hebben die er nog zijn en kunnen schakelen naar andere productie. Als we nu de boeren opheffen en de boel gaan volbouwen lukt dit niet meer.

Het landgebruik voor de voedselconsumptie in 2019 (3,4 miljoen hectare) bedroeg circa anderhalf maal het agrarisch areaal van Nederland (2,2 miljoen ha) (CBS, 2022c). www.clo.nl/indicatoren/nl0075-voetafd... Het ligt een beetje aan welke bron je pakt, maar voor een volwaardige maaltijd zullen we netto de helft moeten importeren.

Nederland heeft een geschiedenis met grazers omdat op voormalige zeebodem niet echt graan wil groeien. Het idee dat we mensen kunnen overzetten op veevoer gaat daarom niet echt op.

De hoge opbrengst met graan, fruit en groenten die we nodig hebben, drijft op de beschikbaarheid van mest. Kunstmest is afhankelijk van aardgas, dat kun je alleen al daarom vergeten. Dierlijke mest wordt nu als probleem gezien op onze postzegel, op wereldniveau is een zoektocht naar het zwarte goud. Maak mest exporteertaar door het niet als afval maar als grondstof te zien, en je hebt in 1 keer geen stikstof, grond of waterkwaliteit probleem.

Menselijke mest gebruiken hebben derdewereldlanden uitgebreid mee geëxperimenteerd in voedsel- en drinkwaterproductie, dat is een voedingsbodem voor schimmels, bacteriën en virussen waar mensen dan nogal vatbaar voor zijn, dat is een oplossing voor overbevolking.

Circulaire landbouw zonder vee is alleen al daarom principieel onmogelijk