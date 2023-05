Interessante uiteenzetting in HP/Van Dijk vandaag over Frederieke Leeflang, de chef van de NPO die Ongehoord Nederland uit het Mediapark wil trappen. Van Dijk, die nog weleens wat hoort in Hilversum en Den Haag, heeft in Hilversum en Den Haag gehoord dat D66-staatssecretaris Uslu op dit moment genegen is om Arnold Karskens en zijn Blonde Pietjes nog even niet in de zak te stoppen. Dat betekent dat La Leeflang met haar permabanverzoek keihard wordt overruled en derhalve geen gezag meer heeft bij de omroepen. Dat zou dus zomaar kunnen leiden tot een vroege Leeflexit en wat blijkt uit hetzelfde artikel in HP? Mevrouw Leeflang zat in het vvd-talentenklasje (hier iets over ex-ON-kopstuk en ex-vvd-Kamerlid Ybeltje Berckmoes, red.). Nu heeft Leeflang haar vvd-lidmaatschap inmiddels opgezegd, maar u weet hoe dat gaat met Hilversumse akela's die het strontvervelend vinden om met een politieke partij te worden geassocieerd. Die worden na een paar maanden doodleuk wethouder voor diezelfde strontvervelende partij. Benieuwd of Leeflang dat langer volhoudt dan Shula 'niet meer lekker in de rol' Rijxman.

Heldere woordvoering is helder

Frederieke Duurtlang