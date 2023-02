Voor we beginnen moeten wij even wat woorden van afgelopen week terugnemen, want stadscourant Het Parool is er vandaag wel degelijk in geslaagd een onthullende reconstructie te schrijven van De Val, editie Shula Rijxman 2022-2023. Met daarin een paar pikante onthullinkjes: het lijkt dat Rijxman uiteindelijk is opgestapt vanwege een conflict met ambtenaren (al speelde de onenigheid met Meliani ook volgens Het Parool een rol, net als Rijxmans totale onkunde), maar twee andere dingen vallen toch ook wel op. Ten eerste: Rijxman had in 2018 al gesolliciteerd voor een wethouderspost voor D66 in de hoofdstad. Vervolgens was ze nog jarenlang actief voor de NPO en in die rol verantwoordelijk voor het drama rond de Kaagdocu. En ten tweede: Rijxman meldde haar ontslag al op maandagavond aan Sigrid Kaag, terwijl ze lokale partijleider Van Dantzig pas een dag later op de hoogte stelde. De lijnen met Kaag zijn kennelijk nog steeds kort, en AL. DIE. D66'ERS. DIE. DINSDAG. ZEIDEN. DAT. DIT. GEEN. LANDELIJKE. ZAAK. IS. staan weer eens vrolijk voor joker.

