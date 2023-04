In een volledig donker boek is het soms moeilijk om de duisterste pagina te kiezen, maar we kunnen wel stellen dat de toeslagenaffaire één van de zwartste bladzijden van Rutte's premiergeschiedenis is. Een affaire die nog niet is afgehandeld en waar nog steeds Kamervragen over binnendruppelen. En dat mede dankzij een toeslagensysteem dat dusdanig moeilijk in elkaar steekt dat ieder jaar zo'n 150.000 huishoudens de fout ingaan met alle financiële gevolgen en ambtelijke lasten van dien. De problemen liggen volgens Bart Snels - door het kabinet aangesteld als inspecteur-generaal belastingen, toeslagen en douane, dus met enige zeggenschap hier - niet bij de gebruikers of de ambtenaren. "Het probleem zit in het toeslagenstelsel zelf. We vragen het onmogelijke van mensen, en hebben alle financiële risico’s bij de burgers neergelegd." Ah ja, het bekende Rutte-beleid waarbij we vooral naar elkaar moeten omkijken, maar de overheid de eigen burgers zelden een blik waardig gunt. Het advies van Snels is simpel: afschaffen dat toeslagensysteem. "We kunnen wel blijven uitbreiden in betere dienstverlening, maar dat lost het probleem niet op." Hij staat overigens niet alleen in het afschafadvies: de Kamer wil van het toeslagenstelsel af en zelfs de coalitie is het systeem zat, maar ondanks deze ambitieuze woorden zitten we nog steeds met deze bureaucratische hel opgescheept. Toeslagenstas Aukje de Vries belooft voor de zomervakantie een plan voor een nieuw systeem naar de Kamer te sturen, maar dergelijke woorden geloven we pas als het voorstel in de digitale inbox verschijnt. In de tussentijd suddert het probleem door, zoals zoveel crisissen die door deze regering wel worden benoemd, maar niet opgelost.