Het herstel van de toeslagenaffaire zit vast. Herstel: het herstel van de toeslagenaffaire zit muur- en muurvast. Omdat de hersteloperatie nooit is ontworpen om kapotgemaakte ouders te helpen, maar om een kapotmakend kabinet te redden (niet gelukt, red.) gaat alles fout wat er fout kan gaan en zijn de afgelopen tijd maar liefst twaalf advocaten van slachtoffers er helemaal mee gekapt en is het periodieke overleg tussen de uitvoeringsorganisatie en de Orde van Advocaten opgeschort. Het is allemaal weer van "lappendeken van regelingen”, "spaghetti van besluiten", van "ze hebben de boel gewon helemaal laten vastlopen" en van "nooit geluisterd". Misschien wordt het tijd om het jaar 2030 los te laten voor het afronden van de hersteloperatie. Saillantste passage uit het NRC-artikel waar we dit allemaal in lezen is toch wel deze, over staatssecretaris Aukje de Vries van Schone Lei, We Gaan De Mensen Echt Helpen, Ik Wil Het Gewoon Goed Doen, Beste Intenties en andere zaken.

"Opvallend is dat staatssecretaris De Vries vorige week maandag in een Kamerbrief schreef „in overleg met de NOvA” te bekijken hoe de inzet van onafhankelijke experts de positie van ouders in de schadeprocedure zou kunnen versterken. „Deze passage kan de indruk wekken dat wij gezamenlijk het voornemen hebben om een pool van deskundigen op te zetten. Die indruk is onjuist”, zegt de NOvA-woordvoerder. „De NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand zijn over dit voornemen van de staatssecretaris niet van tevoren geraadpleegd.”"

"Die indruk is onjuist", dat is ordevanadvocatiaans, dat zullen wij even voor u vertalen, dat betekent: STAATSSECRETARIS AUKJE DE VRIES LIEGT DAT ZE BARST. Gek hè. Dat bestuurders keer op keer op keer op keer de indruk willen wekken dat het allemaal zo slecht nog niet gaat, en dat dat dan keer op keer op keer op keer niet blijkt te kloppen. Hoe zou dat nou komen? Een vos, die al 12 jaar premier is, verliest wel zijn staatssecretarissen, maar niet zijn streken.