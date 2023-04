Het probleem is niet: Neuken doe je op de wallen. Het probleem op de wallen is veel simpeler, om totale chaos te creëren heeft Amsterdam zo’n beetje alles wat handhaving inhield uit het gebied weggehaald. Bureau Warmoestraat is gesloten en waar in de jaren voor corona er zowel overdag als s’avonds altijd agenten rondliepen, fietsten, op de motor reden zijn deze volledig uit het straatbeeld verdwenen.

Er hoefde 4 jaar terug (zeker overdag) maar iets te gebeuren en er stonden 3, 4 agenten omheen. Nu wordt er openlijk gedealt, rotzooi geschopt en soms zelfs gevochten en in geen velden of wegen is een agent te zien. Het gebied is door het stadsbestuur gewoon tot een soort vrijplaats verklaard waar alles kan en mag. De grote vraag wordt waarom zijn alle agenten overgeplaatst en wat wil men bereiken door niet te handhaven.

PS overal hangen nu banners van dit en dat mag niet, boete is 140 euro. Iemand zou eens moeten wobben hoeveel boetes er per maand worden uitgeschreven op de wallen. Ik denk in de afgelopen maanden 1tje voor die ongelukkige jongen uit het stay away filmpje maar misschien is die wel kwijtgescholden