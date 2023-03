Er is in Amsterdam-Zeikwijk veel ophef over de komst van een Erotisch Centrum (vanavond, 19.00 uur, LIVEBLOG op GeenStijl). Maar er is dus een artist impression (PDF) gemaakt van dat neuqhotel en daarin staat bovenstaand bord bij de ingang.

Buongiorno ciao mi chiamo Fabrizio da Napoli! Je suis ici pour foekie foekie avec ravissante no mensenhandel whores from Romania!

No sorry Fabrizio but cum inside for a cup of havermelkcappuccino (€ 7), just in time for the lecture on feminism by Rob Oudkerk en then we will enroll you in our painting course