Extra presentjes van onze oosterburen dit Paasweekend. Niet alleen komen ze onze wegen blokkeren terwijl ze massaal met hun groene milieuzonestickers richting onze stranden trekken, maar eveneens staat een stikstofluchtaanval in de planning voor de Paasblitzkrieg. "Als er tijdens het ontsteken van deze paasvuren een oostenwind staat krijgen we te maken met de rookgeur en stofdeeltjes die door deze paasvuren worden veroorzaakt", waarschuwt Weeronline. En wij hebben weer dikke pech dit jaar, want vanaf vrijdag komt de wind inderdaad uit het oosten. Dus als die Duitsers op zaterdag hun voorjaarsvlammen ontsteken, zitten wij in de smog en uiteraard stikstof van de buren. Al die ongewenste rotzooi werpen ze over de schutting in onze achtertuin. Die vreugdevuren die we zelf in het oosten van ons land ontstekenom de komst van de BBB-lente te vieren kunnen we nog hebben, maar die extra Duitse donaties gaan te ver. Onze woningbouw ligt stil, onze wegen slibben dicht en onze boeren worden uitgekocht of maken er zelf een einde aan en dat allemaal omdat die Duitsers een fikkie stoken. Het wordt tijd dat we keihard optreden tegen deze Duitse invasie van onze soevereine Natura 2000-gebieden. Te wapen! Mobiliseer het leger! Oh wacht...