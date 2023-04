"Bovendien komen de sympathieke mofjes fietsen terugbrengen & koilen graben."

Ik ben ooit eens verschrikkelijk afgebluft door een groepje zeer aardige Duitsers, en ja, ik mag Duitsers graag. Mooi volk. Maar goed.

Ik: "Why do you dig holes in our beaches when you come to visit?"

Duitser: "To keep the beer cold, why else"

Nou, daar had ik geen antwoord op. Dus maar een rondje besteld voor iedereen.