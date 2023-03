Het CO2-probleem is een g.e.l.o.o.f. Opwarming is niet echt een probleem (koude wél) en de oplossing die men nu heeft bedacht is geen oplossing voor de als probleem betitelde opwarming.

Het 'stikstof-probleem' is niets meer en niets anders dan een door Nederlanders veroorzaakte juridische werkelijkheid. Als het al lokaal een probleem is, los het lokaal op. Per saldo is stikstof misschien dus soms ongewenst op sommige locaties. Er was geen stikstofprobleem. Er ís een juridisch monster opgetuigd. Daarin wordt stikstof wél genoemd en bizar streng gereguleerd. Het is verzonnen, juridisch dichtgetimmerd en dát is het probleem. N.i.e.t. stikstof. De juridische werkelijkheid is verkracht door onverzadigbaar activisme en niemand lette op.

Er is wél een fileprobleem, want mensen staan hun tijd te verdoen in onaangename situaties.

Er is wél een asielprobleem, want Nederland kan de hoeveelheid niet aan én een veel te groot deel van de instroom is structureel een last en ondermijnt onze beschaving.

Je raadt nooit op welke issues de politiek en media gefocussed zijn.