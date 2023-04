De WOO-onthulling die u wist dat zou komen: vvd'er Cora van Nieuwenhuizen die haar periode als minister voortijdig onderbrak om 2,5 ton per jaar te verdienen als lobbyist bij brancheorganisatie Energie-Nederland blijkt ondanks haar lobbyverbod toch fanatiek te lobbyen. Follow the Money groef zich door de bureaucratische burcht en vond in WOO-documenten het bewijs dat Cora regelmatig het klimaatministerie van Jetten mailt en dat ze in ieder geval een "wij nemen uw input mee in overweging" terugkreeg van een ambtenaar. Dit ondanks dat ze twee jaar lang niet bij dit ministerie mag lobbyen, omdat ze daar zelf ook enkele dagen de leiding voerde. Wat had u dan gedacht? Dat ze alleen een keer bij Op1 ging zitten voor die 2,5 ton en verder maar een beetje uit haar neus ging vreten? Nee, natuurlijk ging ze gewoon lobbypogingen doen en natuurlijk zijn er ambtenaren in deze bananenrepubliek die het spelletje meespelen. In Rutte's kasteel staat tenslotte altijd een achterdeur op een kiertje voor een mede-vvd'er en dat werpt zijn schaduw over de hele politiek. Of zoals een transparantiestrijder bij FTM het omschrijft: "Mensen hebben het gevoel dat Den Haag een gesloten netwerk is waar veel mensen geen toegang toe krijgen. En als je dan op deze manier een politieke insider binnenhoudt, dan is dat schadelijk voor het vertrouwen in de politiek." Die achterdeur moet op slot, maar misschien is het beter om het gehele kasteel onder nieuw beheer te stellen.

Strakker dan strak...

Over “energielobby” gesproken