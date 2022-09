Hahaha wat. Cora van Nieuwenhuizen, die volgens eigen zeggen geen enkele regel overtrad toen ze midden in haar ministerschap opeens overstapte naar de energielobby, blijkt zich keurig aan het lobbyverbod voor ex-ministers te houden. Goed nieuws, want dit betekent dat er eindelijk iets gedaan wordt aan al die verstrengelde belangen in Den Haag. Maar ook slecht nieuws, want dit betekent dat Cora van Nieuwenhuizen al drie belangrijke gesprekken over het energieplafond heeft gemist. Toch gek. Want óf een cruciale speler ontbreekt bij cruciale overleggen over zo'n beetje de cruciaalste politieke kwestie van dit moment (of u niet doodvriest, red.) óf het maakt eigenlijk niet uit of Cora van Nieuwenhuizen bij dit soort gesprekken aanwezig is en ze krijgt dus 2,5 ton voor uit haar neus eten/aanschuiven bij Op1 om te praten over dingen waar ze niks vanaf weet. Benieuwd wat Huub Stapel hier van vindt.

"2,5 om 2,5"