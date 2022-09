:

Nee die irritatie is wel terecht.

Ik vermoed dat ik er iets van gezegd zou hebben. (btw: heb jij dat gedaan ?).

Want ik zeg er ook iets van als de ribeye inmiddels teveel was afgekoeld, en altijd met respect voor de keuken. Men zegt dan altijd dat het restaurant de kritiek weet te waarderen.

Mensen die mij hier wat langer kennen weten dat ik in voorkomende gevallen geen blad voor de mond neem (en als ik flink gedronken heb ook wel (te) vilein uit de hoek kan komen). Tot zover geen schroom.

Maar in een RL setting zou ik mijn diplomatie niet te grabbel gooien maar vragen om iets meer context. Iets meer. En wel een beetje sturen.

En aansturen op het feit dat we er allemaal met een zekere ballast in zitten en dat we uitkijken naar elkaars verhaal. Maar ook uitkijken dat het niet vervalt in te veel detail, ten koste van de overige aanwezigen.

Was een capabele voorzitter ?

De balans is lastig en in zekere zin onvoorspelbaar maar wat dat betreft heb ik inmiddels de ervaring en het zelfvertrouwen dat op zeker moment het verhaal zichzelf vertelt.

Uiteindelijk zitten we vrijwel allemaal in hetzelfde schuitje, alleen kunnen sommigen hun roeispaan nog niet vinden FF afwijzen dus.