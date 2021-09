In het antieke Griekenland was het bestuur voorbehouden aan kapitaalkrachtige en wapendragende burgers. Burgers konden alleen mannen zijn (niet: slaven of vrouwen) en bij verkiezing in een bestuursfunctie was de verkozene zelf financieel verantwoordelijk voor beslissingen die voor de stadstaat rampzalig uitvielen. Kortom, de oorsprong van 'democratie' in het antieke Griekenland projecteren is een mythe. Wanneer we uitgaan van de huidige democratie, dan is de oorsprong van democratie te vinden in Geneve (de Calvinistische stadstaat).