Het begint er wel op te lijken. Zou wat zijn zeg. Als het zou lukken om iedereen weg te houden bij de stembussen. En enorme motie van wantrouwen die je dan indient. Maar in feite verandert er dan helemaal niks. Dat is het probleem. Dan zijn de kaarten niet opnieuw geschud. En daarmee ook geen nieuwe kans op een geslaagde formatie. Het politiek landschap is te versplinterd. Maar ondetussen houden de ministers en kamerleden elkaar wel vast in de klemgreep van de partij mores. Ouderwetse links vs rechts retoriek. Markie wil niet met Pietertje. Pipi lankous wil niet met de CU. etc.etc.etc. Een minderheids kabinet zou helemaal niet zo gek meer zijn. Dan kan er een keer echt geschipperd worden tussen de verschillende onderwerpen. Waar de partijen afwisselend voor of tegen zijn. Punt is dat de kloof tussen de stemmende bevolking en de uitvoering in Den Haag nog in mijn leven zo groot is geweest. We geloven Pinokkio Mark gewoon niet meer. uiterste best, onderste steen, geen vluchting erbij, hypotheek rente aftrek, geen actieve herinnering, bonnetjes kwijt, zorgtoeslagen, dossier na dossier stapelt zich op. Hoeveel brevetten van onvermogen moeten er nog komen? De mensen trekken ook geen conclusies en worden niet verantwoordelijk gehouden. We zeggen, sorry. En schudden de kaarten nog een keer voor het volgende potje van "dansen naar de pijpen van Brussel & fuck de Nederlandse kiezer". Ons politiek stelsel is door en door verrot. Een bindend referendum zou een uitkomst bieden. Geef het land weer terug aan de Nederlanders. Kijk eens hoe Zwitserland het geregeld heeft.