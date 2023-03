Het is wel gemakkelijk om te roepen Rutte rot op, maar, serieus, noem eens een Nederlandse politicus die de laatste 12 jaar een rol van betekenis heeft gespeeld, die in plaats van Rutte premier had moeten zijn. En vermeld daarbij wat die persoon dan allemaal beter had gedaan dan Rutte en waarom.

Geert Wilders? Die wilde zelf niet. Hij wilde gedogen, maar hij wilde niet aansluiten in kabinet Rutte 1. Als oppositievoerder doet Geert het prima. Lekker overal tegen zijn, maar een haalbaar plan om dingen beter te doen heb ik niet gezien.

Job Cohen? Niet geliefd op deze site. Op zich een prima bestuurder, maar in polariserende tijden iemand met onvoldoende draagkracht. Al moet ik zeggen dat het roze leger van reaguurders niet geheel representatief is voor de gehele Nederlandse samenleving.

Rita Verdonk? Misschien iets te weinig diplomatiek en iets te veel aan het stuntelen.

Maxime Verhagen? Een man met een lage gunfactor.

Pieter Omtzigt? Gesteld dat hij wel leider was geworden van het CDA en dat deze partij dus de grootste was geworden bij de verkiezingen van 2020. Zou hij daadwerkelijk zijn partij kunnen leiden en ook het land? Ik betwijfel het. Pieter is een prima dossiervreter met een hoog rechtvaardigheidsgevoel. Premier zie ik hem echt niet worden.

Caroline van der Plas? Die had slechts 1 zetel gescoord bij de laatste TK verkiezingen.

Sigrid Kaag? Die jaagt vooral mensen tegen zich in het harnas. Daar zouden brokken van zijn gekomen. Echt. Niet. Doen.

Iemand anders nog van de VVD, die immers de grootste partij was elke keer?

Halbe Zijlstra? Goed in brallen en opscheppen, maar niet goed genoeg in liegen.

Eric Wiebes? Die was niet in staat om zijn eigen ministerschap uit te voeren.

Bruno Bruins? Die was mentaal niet sterk genoeg, die ging out toen het moeilijk werd.

of toch iemand van het CDA?

Hugo de Jonge? Dat klinkt wel als de enige serieuze tegenkandidaat voor Rutte. Glad als een aal, leep als een vos. Maar zullen er veel mensen zijn die menen dat Nederland beter af was geweest als Hugo de Jonge sinds 2018 premier was geweest? Ik denk het niet.

Maar ik kan mij vergissen. Wie weet het beter?