We hebben heel veel crises in dit land, maar nu is het CRISIS CRISIS. Door de monsteroverwinning van BBB in de provincie heeft hopman Mark Rutte van het kabinet-Rutte-Kaag I zijn trouwe adjudanten opgetrommeld voor het bijstuken van het broze pleisterwerk: Wopke Hoekstra (CDA), Carola Schouten (CU) en Sigrid Kaag (D66). Piet Adema vindt zichzelf niet belangrijk genoeg en Christianne van der Wal zit in Brussel. Welnu, Hoekstra en Schouten lijken samen met Rutte wel van plan wat water bij de boerenwijn te doen, maar de crux zit bij Kaag en haar one-issuestikstofpartij. Tom Staal toog maar weer eens naar Den Haag voor een gezellige voorbeschouwing, want u weet wel hoe het vanavond gaat bij De Deur. Ja ze zijn dichter tot elkaar gekomen, nee ze kunnen er verder niks over zeggen, ja we moeten er nog verder over spreken en ja we moeten nog naar de dossiers kijken - glas, plas en voor Rutte bleef het zoals het was. Toch, Tom?