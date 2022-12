Wat is het kabinet wel goed afgegaan dit jaar? Krekeltjesveld dus... oh ja, ze hebben het overleefd als kabinet. Dat geeft wel aan hoe triest het met dit kabinet is gesteld, al zit de omstandigheid van oorlog ook niet mee. Of we anders de inflatie niet hadden gehad? Ik betwijfel het nog.

Hoop in elk geval dat we betere rentmeesters worden van deze aarde met elkaar door anders te consumeren, boeren goede alternatieven voor verbouwen te geven, minder instroom omdat we 30% natuur al bij lange na niet halen, de 3-4% allerrijksten met meeste bezit op deze aarde meer geven om de grotere groep die meer en meer in een armoedeval dreigen te geraken. En dat die ouders van de kindertoeslagaffaire veel sneller compensatie zien en Groningers compensatie voor verzakte huizen, lijkt me belangrijker dan 5 generaties na de tot slaafgemaakten nu.

Maar waarschijnlijk lig ik nu te slapen en droom ik dat dit nog ooit zou gebeuren.