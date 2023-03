Valt Rutte IV vandaag? Keukentafelpoll, ook voor bij de koffiemachine Ik denk dat ze vallen

Het zal wel weer eindigen in de smaak van een doodgeslagen biertje. We zullen vandaag de leiders en adjudanten zien van vier partijen die zich allemaal met strakke Haagse gezichten nietszeggend langs een haag van plopkappen naar binnen wurmen in gebouw B.67, waarna we urenlang twitterfoto's van Een Deur te zien krijgen, gemaakt door verslaggevers in Een Hal, die inmiddels veteranen van het lange afwachten bij diverse deuren zijn en dat verwarren met parlementaire journalistiek. Die veteranen van de lange stilte veranderen prompt in ratelende propagandakanalen wanneer de deur dan eindelijk open gaat, en alle politici toevallig precies dezelfde bewoordingen zullen kiezen om de geacteerde opluchting van hun consensus te verklaren voor de camera's.

Ja, ze zijn er uit gekomen en nee, we kunnen deze heldere verkiezingsuitslag niet zomaar negeren dus uiteraard, we verkennen de mogelijkheden om de stikstofdoelen niet zozeer aan te passen, maar wel te verplaatsen van de tekentafel naar de keukentafel om zodoende beter gehoor te geven aan de geluiden uit het land die via de stembus door Den Haag galmen. Maar de échte veteraan van vele crises, Mark Rutte, heeft lang genoeg gewacht met zijn "crisisberaad" om het CDA wat tijd te gunnen zowel het verlies te verwerken als Hoekstra overeind te houden, D66 wat minder verhit te laten reageren, vrienden in de oppositie te spreken over alternatieve routes naar de klimaatdoelen, en Het Opinieklimaat een ferm priemende vinger naar de Domme Kiezer, Die Verkeerd Stemde te laten maken.

Verwacht vooral niks, dan kan het alleen maar meevallen.

En zo begon de spin maandagavond

Inmiddels een maand en vier dagen

Airmiles GroenLinkser Ed Nijpels is terug van Bonaire