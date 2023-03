“We would go to Davos and get access to Rutte and anyone else we needed to”

Thumbnail: Rutte, Kalanick, Kroes en MacGann in februari 2016 op Uber HQ in San Francisco

Als je een vinkje verkeerd zette bij de kinderopvangtoeslag, kreeg je the full weight of the law in je nek om je tot aan de poorten van de belastinghel te vervolgen voor fraude. Als je Uber bent, echter, hielpen de ambtenaren van de Belastingdienst gretig met het zoeken naar welke vinkjes je het meeste belastingvoordeel oplevert. En niet alleen achter gesloten deuren in Nederland: de Belastingdienst fungeerde als "ambassadeur" voor Uber in de EU, waar het off the record inzage gaf in geheime Europese overleggen. Onderwijl betaalde Uber 25% venootschapsbelasting over slechts 1% van hun wereldwijde inkomen. De rest werd kunstmatig laag gehouden en ging via de Bahama’s en de Kaaiman Eilanden naar de aandeelhouders van Uber. Nederland was een belastingparadijs voor Uber, de voordeeltjes die werden geboden waren moeilijk te weigeren maar de uitkomst was een combinatie van "ruthless greed and state failure", waardoor Uber over Nederlandse arbeidswetten heen kon walsen.

Dat zijn in het kort de harde feiten die voormalig Uber-lobbyist en thans klokkenluider Mark MacGann aan een hoorzitting met maar vier politieke aanwezigen (organisator Omtzigt, PvdA, SP en Volt) en één journalist (NRC) oplepelde. Op zich maken we deze wilde rit natuurlijk al langer mee. Uber is sinds jaar en dag dé taxidienst van de vvd, met Neelie Kroes, Barbara Visser, Bart de Liefde en Mark Rutte op de achterbank. Maar langzaam wordt steeds meer duidelijk over hoe innig het geknuffel tussen Uber, de vvd en de Belastingdienst was. Rutte en Uberbaas Travis Kalanick zijn een soort huisvrienden, die elkaar in Californië en Davos opzochten.

Daarbij was ook Neelie Kroes (MacGann: "We had the benefit of some former senior politicians having good networks to help us"), plus belastingambtenaren en fiscalisten van Ernst & Young, om te lobbyen vóór belastingvrijstellingen, tégen andere EU-landen en op kosten van zowel de chauffeurs (die tegelijkertijd werden aangehouden en beboet wegens rijden zonder de juiste vergunningen) als de belastingbetaler, die geen inzage in de geheime en waarschijnlijk onwettige brievenbusdeals krijgt waar de Belastingdienst zelf onderzoek naar mocht doen en waarbij ze - heel gek - geen misstanden hebben aangetroffen. "I think we are taking our citizens for fools", verzuchtte MacGann gisteren. De coalitie blokkeerde in februari een debat, dat donderdag alsnog gehouden wordt. De BV Nederland is een brievenbusfirma waarbij die citizens onderhand eens een brandende fakkel door de gleuf moeten steken. Maar dat is slechts een persoonlijke beleidsopvatting van dit weblog.

Bovenaan het brisante kwartiertje openingsstatement van MacGann, na de breek de hele hoorzitting - zeer de moeite waard als je zelf ook overweegt een belastingparadijs te beginnen. Leuker kunnen ze het niet maken, maar wel makkelijker...

Rutte knuffelde met Uber terwijl het OM Uber nog onderzocht

..en later werd die zaak achter gesloten deuren gesetteld...

Februari: Debat over Uber-rol Kroes en Rutte geblokkeerd