FOTO (ANP) 1 Februari 2016 SAN FRANCISCO - VLNR Neelie Kroes, CEO van Uber Travis Kalanick en Premier Mark Rutte poseren voor een foto op het hoofdkantoor tijdens een 3-daags bezoek aan de staat California. Hij wordt hierbij vergezeld door de speciaal gezant van StartupDelta, Neelie Kroes [DIE TOEN DUS AL DOOR UBER WERD AANGESTUURD, RED].

Gek is dat toch. Dat dingen precies zo blijken te werken zoals je denkt dat ze werken, en dat je er dan toch boos over kunt worden als je daar achter komt. Neelie Kroes, de vvd-coryfee voor wie door de NPO te pas en te onpas de rode loper wordt uitgerold voor een afrekening in het journalistieke circuit, of anders om leeghoofdig met de stroom mee te blaten over vrouwenquota. heeft keihard de anti-corruptieregels van de EU overtreden. Dat blijkt uit The Uber Files (niet de appjes van de JFVD, maar van het taxibedrijf, red.) die vandaag worden onthuld.

Trouw: "Kroes was tot eind 2014 Eurocommissaris voor digitale zaken, maar wilde al in 2015 betaald aan de slag in een hoge adviesraad bij Uber. Eurocommissarissen mogen echter achttien maanden lang geen posities aanvaarden op een terrein waar ze zich als Eurocommissaris mee bezig hebben gehouden. Zij heeft twee keer per brief verzocht om toch eerder te mogen aantreden. Zowel de voorzitter van een speciale ethische commissie in Brussel als commissievoorzitter Jean-Claude Juncker wezen dat verzoek echter resoluut af. Ook na die afwijzingen bleef Kroes afspreken met een hoge adviseur van premier Mark Rutte, of met Rutte zelf, om de toekomst van Uber in Nederland te bespreken."

Officieel werd Kroes pas na haar afkoelperiode in mei 2016 benoemd (terwijl ze beloofd had niet naar het bedrijfsleven over te stappen) maar ze ging gewoon door met haar werk. "Om te pleiten voor gunstiger taxiwetgeving voor Uber probeerde ze informele afspraken op te zetten met Henk Kamp, de toenmalige minister van economische zaken, en stuurde ze app-berichten (naar welke telefoon dan?, red.) aan premier Mark Rutte die gedicteerd waren door één van Ubers hoofdlobbyisten." Sterker nog, Kroes werd al door Uber werd benaderd TOEN ZE NOG EUROCOMMISSARIS WAS. VOOR DIGITALE ZAKEN. Wij citeren De Groene: "Kroes werd al tijdens haar Eurocommissariaat Digitale Agenda gevraagd om plaats te nemen in Ubers adviesraad, blijkt uit de files. Het contact tussen Kroes en Uber in die tijd omschrijft het bedrijf in een interne e-mail als ‘mega-confi’."

Joehoe. Integriteitscommissie van de vvd . Openbaar Ministerie. Ga eens iets doen.

Lock her up.

Screenshotje via de BBC