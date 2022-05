Weinig verbazingwekkende berichtgeving in de Volkskrant vandaag over onze Grote Geheimzinnige Leider Mark Rutte. De premier zonder actieve herinneringen en de premier van de vergaderingen zonder notulen blijkt jarenlang zijn rijkstelefoon dagelijks te hebben opgeschoond door sms-berichten te verwijderen. Smoes van dienst: het was een hele oude domme smartphone uit 1956 waar maar 20 sms-berichten op konden. Wat best wel bijzonder is voor een premier die voornamelijk per SMS communiceert. Het wordt nog uitgezocht of de PM in strijd handelde met de Archiefwet, maar verantwoording afleggen is niet iets wat Mark R. onder een sneltoets heeft zitten. Het is verder onduidelijk of we ooit dit SMS-bericht terugzien in de WOB-verslagen: GVD MONA WAPPIETRUT @#$%^&!!!1!, JE BENT ONTSLAGEN. Zie ook: #Ruttedoctrine