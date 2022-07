We wisten eigenlijk toen al wat we nu weten, inzake de gedeelde taxirit die de VVD en Uber al jaren maken. Teruglezend in wat GeenStijl-topics van jaren terug kom je een kribbige Neelie Kroes tegen die in de zomer van 2016 door het Vlaamse TerzakeTV geconfronteerd werd met haar eigen uitspraak - uit 2004! - dat ze na haar termijn als eurocommissaris voor mededinging “geen verantwoordelijkheid meer zal opnemen in het bedrijfsleven”. Ze leidde die belofte in met de woorden dat het haar “belangrijkste zin” was in haar gelofte om de Europese Unie te dienen. Twee jaar na haar vertrek als eurocommissaris werd ze voor twee ton per jaar lobbyist voor de Amerikaanse taxi-app - netjes volgens de regels van de 'afkoelingsperiode' waar ze zich niet aan hield.

Eerder dat jaar, in januari 2016, verruilde VVD-Kamerlid Bart de Liefde (plaats 36 op de lijst, 2.136 stemmen) het pluche voor een functie als ‘public policy manager’ bij de taxiservice zonder eigen auto’s. Hij was al jaren opzichtig fan van Uber, want reeds in mei 2014 meldde hij in een inmiddels verwijderde tweet: “Met #Uber van Kamer naar huis. Goeie service, nette chauffeur en wagen. Tot en met zondag gratis in Den Haag. Ik zeg: doen ;-)”. In 2015 prees hij de toenmalige minister dat Uber door het kabinet (destijds zijn VVD met de PvdA) werd beschouwd als “een bemiddelaar in personenvervoer”, waardoor de app in tegenstelling tot in andere Europese landen “geen beperkingen kan worden opgelegd”. De Liefde vond dat “een goede zaak”. In 2016 ging hij dus voor het bedrijf van Travis Kalanick werken - maar in wezen deed hij dat al langer.

De onderbuik wist al jaren van de corrupte verhoudingen tussen de VVD en Uber, maar zoals gebruikelijk in dit soort zaken duurt het jaren voordat de feitelijke waarheid het licht ziet. Dankzij de Uber Files weten we dat toenmalig Kamerlid VVD’er Barbara Visser letterlijk een fotomomentje verdiend had met Kalanick, vanwege ingediende Kamervragen die het bedrijf goed bevallen waren. Ze werd een “superstar” genoemd door de lobbyisten van de app. Voor het grote publiek was ze later een matig staatssecretaris van Defensie, en kortstondig demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ze is nu toezichthouder van het Zaans Museum.

De enige Uber-lobbyist in de politiek die nog altijd zit waar hij altijd al zat, is premier Mark Rutte. Hij was het in die in 2016 met Neelie Kroes in Silicon Valley op bezoek was bij Uber, waar hij opmerkte dat het bedrijf een “agressieve” reputatie heeft en hen adviseert om positievere punten van het bedrijf te benadrukken om “knuffelbaar te lijken.” Prima advies van een premier die in de ogen van het grote publiek al jaren de joviale jongen met het appeltje op de fiets is. Nee: lijkt.