Nou dat zullen wij u eens even uitleggen. Op 19 augustus 2015 mailde een ambtenaar van Algemene Zaken aan een collega over een verzoek van Neelie Kroes (die op dat moment helemaal niet voor Uber mocht lobbyen, maar toch voor Uber aan het lobbyen was) om Mark Rutte een ontmoeting te laten hebben met Uber-CEO Travis Kalanick. Kroes had Rutte geappt dat ze "een fascinerende ontmoeting" met Kalanick had gehad, "Kan mijn kleinzoon zijn", en dat Rutte hem "moet" ontmoeten. Die ambtenaar mailt nu dat Uber een jaar eerder ook al met Rutte wilde spreken, maar dat men daar op AZ huiverig voor is omdat Uber in een rechtszaak is verwikkeld met de ILT vanwege allerlei illegale activiteiten.

En nou komt ie, uit de mail van de ambtenaar. "Wel hielden we de deur open voor een gesprek in Davos, maar Uber bleek daar niet vertegenwoordigd te zijn." Toch handig zo'n World Economic Forum. Kun je gezellig praten met bazen van bedrijven voor wie je partijgenoten illegaal aan het lobbyen zijn, zonder dat de pers er weet van heeft. Precies wat een reptiel zou doen, zeg maar.

Mocht u nou bang zijn dat Rutte en Kalanick elkaar nooit gekregen zouden hebben, dat sprookje is gelukkig nog helemaal goed geëindigd. In februari 2016 bracht Rutte een bezoek aan Silicon Valley. Hij ging langs bij verschillende bedrijven, op basis van een door Uber-lobbyist Neelie Kroes opgestelde lijst en ontmoette, geheel toevallig, dus ook Uber-topman Kalanick op diens hoofdkantoor. U ziet hierboven wie daarbij was. 238 pagina's waarin u zelf onderzoek kunt doen HIER, uitstekend draadje van Trouw-journo Auke van Eijsden DAAR, AD-bericht HIER, vragen van de Omtzigtman DAAR.

"De eerste lijst van Neelie Kroes"

"Inspecteer je je koninkrijk?"

"Als de media erachter komt"