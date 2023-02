nos.nl/artikel/2462887-van-alle-migra...

“Nederland wil de asielinstroom in Europa beperken door vaker afgewezen asielzoekers terug te sturen”.

Indien je het dus nog niet eerder opgevallen was: binnenkort (15 maart) zijn er weer verkiezingen.

Het wordt echter ‘steeds moeilijker’ dit volk terug te sturen. Cijfers:

“In 2022 werden 12.620 mensen aangemeld bij de dienst die Nederland moesten verlaten. In datzelfde jaar vertrokken er 4300. Een deel van hen vertrok zelfstandig (2450), een deel gedwongen (1850). Van nog eens 4100 mensen is niet duidelijk waar ze naartoe zijn gegaan, zij vertrokken 'zelfstandig zonder toezicht'. De rest is nog in Nederland.”

Een voorbeeld van een 35-jarige Sudanese Libiër:

“Hier vroeg hij asiel aan, maar volgens de zogenoemde Dublin-verordening had hij dat in Frankrijk moeten doen (of eigenlijk in Italië). Daarom werd zijn asielverzoek afgewezen. "Ik kreeg een brief dat ik Nederland binnen 28 dagen moest verlaten. Ik woonde nog in een azc en ik ben niet weggegaan. Sindsdien hebben ze me zes keer opgepakt en gedwongen naar Frankrijk teruggebracht vanuit het detentiecentrum. Maar ik pakte gewoon steeds de trein terug."

Tja,

Waarom ook niet? Je pakt ‘gewoon’ de trein terug. Zo simpel is het dus.

Nou Eric,

Vertel jij ons maar eens in ‘Jip en Janneke taal’ hoe jij dit wilt aanpakken. Stokslagen, zoals in het Midden-Oosten en veel andere islamitische landen gebruikelijk is, is in ieder geval verboden.

Maar het relaas gaat verder:

“Over zeven maanden kan hij het opnieuw proberen, want dan vervalt de Dublin-claim. "Tot die tijd werk ik zwart en logeer ik her en der bij vrienden. Ik heb een smokkelaar veel geld betaald om hier te komen en heb vertrouwen in mijn asielaanvraag. Ik blijf hier."”

Tja,

Boterzachte verordening dus. Want na die zeven maanden ‘vervalt’ die Dublin-claim. Heb je echt lekker veel aan, dit soort Europese wetgeving. En maar zeiken over ‘push-backs’ die volgens andere verdragen niet zouden mogen.

Blijkbaar kan deze meneer gewoon zwart werken (= strafbaar feit, hetgeen hij gewoon zonder blikken of blozen onder eigen naam toegeeft), heeft hij ‘vrienden’ die een illegaal onderdak bieden (ben benieuwd of die mensen een Bijstandsuitkering hebben, want dan zouden zij gekort moeten worden) en sluit hij af met de typische brutaliteit van een asieleiser met: “ik blijf hier”.

Met als gevolg dat deze notoire terugkeerder annex zwartwerker straks als statushouder een sociale huurwoning met voorrang krijgt boven een Nederlander die al tig+ jaar op een wachtlijst staat voor zo’n woning.

Over Neelie Kroes gaan al tientallen jaren verhalen rond over zelfverrijking. Toch kan ze gewoon doorgaan met wat ze doet.

Zo ook ‘onze’ Mark R.

Hoe vaak dit soort artikelen met de meest krankzinnige voorbeelden ook worden gepubliceerd, hoe vaak de meerderheid van de Nederlandse bevolking er ook tegen is, Mark R. weet zich er wel weer uit te lullen/onderhandelen en blijft gewoon zitten. Hoeveel moties van afkeuring er ook door zijn eigen coalitiepartners worden gesteund.

Democratie, iemand?