Dit zou best een juiste kijk op de zaak kunnen zijn.

Het maakt zeker uit waar migranten vandaan komen, qua opleiding, maar ook culturele achtergrond die beide bepalend zijn hoe goed ze hier aansluiten bij de samenleving en dus arbeidsmarkt.

In mijn werk kom ik geregeld migranten, van verschillende periodes tegen. Ook wel eens als collega. Voorheen kwam hoogopgeleid nog wel eens uit Iran en Afghanistan. Die komen wel aan de bak, vaak als arts, verpleegkundige of psycholoog ontmoet. Hoorn van Afrika en sub Sahel was een ander verhaal; werkloos, uitkering, ongelukkig en gek wordend in hun flatje. Past beter bij wat jij ziet met die veegploegen, als ze dat al willen. Ze dragen niets bij aan de samenleving en het is ook echt triest voor die mensen zelf. Aansluiting is belangrijk en die vinden ze door hun cultuur, houding niet.

In de jaren 90 de Joego’s en nu de Oekraïners hebben sneller aansluiting met ons land, de instelling is ook heel anders.

In het begin van de oorlog was er een inzichtelijk makend sfeerportret in de volkskrant over 5 families vluchtelingen uit Oekraïne. 4 van de 5 waren echt druk bezig met werk zoeken en vonden ze voor hier even het belangrijkste. Die 5de was een Syriër die in Oekraïne woonde en nu hierheen gevlucht (overigens begrijpelijk) maar die dacht alleen maar aan “hoe krijg ik een grotere woning zodat mijn familie hier kan komen”. Een verschil in mentaliteit die wel eens tekens zou kunnen zijn.