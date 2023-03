De neo-hippies van XR kunnen op zoek naar een echte baan, Greta sturen we weer terug naar school en hetzelfde geldt voor die pubers bij de Nachtwacht. Al die doemschreeuwers, klimaathuilers en A12-blokkeerders hebben een nieuw levensdoel nodig nu blijkt dat we eigenlijk heel goed bezig zijn met z'n allen. "De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 20 procent gestegen. De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen daalde met 11 procent." Een stijging van twintig procent! Kost een Noordzee vol windmolens, maar dan heeft u ook wat. Nu denkt u misschien dat we vooral meer Oost-Europese bossen in de biomassacentrale hebben gepropt, maar hoewel biomassa nog steeds tot de hernieuwbare bronnen wordt gerekend (stop daar eens mee, red.) nam de productie daarvan juist af. De drammers zullen het allemaal te langzaam vinden gaan, maar zet deze trend de komende jaren door en gooi er nog een paar kerncentrales bij en we zijn klaar met dat klimaatgezeik. Zeespiegel bedwongen, ijsbeertjes gered en een dikke middelvinger gegeven aan Oekraïne-hatende gasleveranciers, maar daar hoort u niets over bij de mainstream actievoerders. Die proberen u nog steeds een klimaatschuldgevoel aan te praten met hun onzinnige kleefacties, terwijl al bijna half Nederland draait op groene energie. Geen wonder dat ze zoveel klimaatstress hebben.

Grafiek des hoop