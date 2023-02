Fokken als konijnen. Die uitdrukking wordt vaak aan Onze Grote Schrijver en polemist WF Hermans toegekend (die daarvoor postuum werd gecanceld). Maar WF Hermans had het helegaar niet over "fokken als konijnen". WF schreef die naaien er op los, over de katholieken, subtiel verschil. Wie het wel had over fokken als konijnen (uitdrukking is al meer dan een eeuw oud) is op te zoeken in het schitterende Ensie Woordenboek van Populair Taalgebruik. Enfin, als we het al niet redden met stapelbedden in Micro Tiny Houses... En wat vindt Ikstinkzo Rebellion eigenlijk van kinderen krijgen?