Het is weer eens zover. Een nieuwe campagne van Stichting Opgeheven Vingertje. Vroeger was dat allemaal nog wel grappig, 'je bent een rund als je met vuurwerk stunt' enzo, maar toen kwam #doeslief omdat Camiel Eurlings zijn vriendin een paar beuken had gegeven en toen werd het allemaal wel wat dwingend. En nu is er iets met polarisatie. "Stikstof, asielbeleid, het klimaat of vaccinaties. Het zijn onderwerpen die polariserend kunnen werken. Ze drijven mensen uit elkaar." En dan kun je allemaal dingen doen 'om dat te voorkomen'. Dan zullen we SIRE ('stemt onderwerpen af met de overheid') eens bondig uitleggen waarom dat is. A, stikstof. De voortdurende hautaine stikstoftunnelvisie in politiek Den Haag waarbij een joekel van kloof wordt geblunderd tussen stad en platteland, met foute kaartjes, ruis, bepalingen uit Brussel, opgeheven vingertjes, achterkamertjesgebabbel, dreigementen en dwangmiddelen, waarbij grote delen van 'de provincie' (boeren) onder onduidelijke en onnozele voorwaarden door de puinpartijen in de coalitie beroofd dreigen te worden van huis & haard. En als die boeren dan in opstand komen en de stedelingen (dit soort lui) dáár dan weer tegen in opstand komen is het zogenaamd de schuld van die elementen in de maatschappij. B, asielbeleid, waardoor dorpen (neem Ter Apel) al járen gebukt gaan onder een tsunami aan denderende asielcriminaliteit, doodsbange ondernemers met de rug tegen de muur staan, vrouwen niet meer over straat durven en steekpartijen aan de orde van de dag zijn. En als je de problematiek onder de aandacht probeert te brengen stuit je op die totale fluitketel van een staatssecretaris die 'hoe meer asielzoekers hoe beter' als geuzenspreuk heeft geadopteerd. Hij bezoekt Ter Apel enkel en alleen omdat hij dan mooie sier maakt op de sociale media: als inwoner, ondernemer of buschauffeur kun je dubbel en dwars in de stront zakken en moet je toezien hoe die staatssecretaris andere dorpen, zonder enige mogelijkheid tot tegenspraak, VERPLICHT om soortgelijke asielk(/r)ampen op te bouwen. Het is vragen om gezeik en problemen, temeer omdat het COA een volstrekt achterlijke club incompetente idioten is, en als je de straat op gaat om er iets van te zeggen sta je op de voorpagina van een landelijk dagblad, aangezien iedere politieke partij zich wel bij een bepaalde bode naar binnen heeft gebonenkampt, en dan sta je er gekleurd op als een racist, een fascist of nog erger. C, klimaat, waarbij frequent flyers als Rob EasyJetten eerst de halve wereld over hebben gevlogen en nu, nu ze zich voor 100.000 euro+ per jaar vastklampen aan het pluche, preken voor de parochie van het juiste, voornamelijk met geboden en verboden. U mag niet meer vliegen, u mag geen vlees meer vreten, vissers weggepest, boeren weggepest, houtkachels verboden, dieselauto verboden, reclames verboden, bootjes verboden, alles verboden. Wat krijgt u ervoor terug? Zoemende warmtepompen, biodiversiteit verkrachtende zonneparken en torenhoge windmolens in uw achtertuin, dichterbij dan de door experts voorgeschreven afstand, want die dingen moeten en zullen er toch wel komen. Ooit eens afgevraagd waarom er langs snelwegen zo veel 'NEE HIER GEEN WINDMOLENPARK'-bordjes staan? Dat is omdat de klimaatkerk heel dikke schijt heeft aan de burgers, en die burgers machteloos staan. Machteloos tegen types als dik(ke) multimiljonair Frans Timmermans, die overal ter wereld de buffetten leegvreet om anderen te wijzen op hun tekortkomingen. Types als Jesse Klaver, die als kind in een toverketel met opgeheven lange vingers is geflikkerd. Terwijl hij u verantwoordelijk maakt voor de verwoesting van de aarde smijt-ie met z'n Aquafresh-smoel complete Baltische bossen in de biomassabrander maar de opwarming van de aarde is UW SCHULD. Wat u nog wel mag in de klimaatkerk, is een zuinige cent in het zakje doen, zo koop je je ziel terug, en je fatsoen. Misschien heeft u nog 10.000 euro op de plank voor de Samsom-doctrine? D, vaccinaties, die er met allerlei omwegen - of gewoon recht op het doel af - in werden gefietst en wie zich niet comfortabel voelde bij die prik, of gewoon weigerde in de pas te lopen, werd door de overheid onherroepelijk UIT de samenleving gekaatst. Restaurantbezoekers geweigerd, demonstranten tegen de muur gestraald, papa's geweigerd bij het zwembad - we werden met z'n allen in het pak genaaid door het leugenachtige en feitenvrije geleuter van Hugo de Jonge en iedere avond zat Diederik 'kont' Gommers of Ernst Kuipers weer bij Jinek om een bepaald deel van de samenleving verder in de hoek te douwen. Kuipers, die nu minister is. Hartstikke leuk hoor, zo'n consumentencampagne; begin maar lekker in Den Haag.