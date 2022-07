Handig. Meer dan drie weken nadat de Tweede Kamer instemde met de stikstofplannen van het kabinet, komen er opeens cijfers over de gevolgen van die plannen naar buiten. Ambtenaren op het ministerie van Financiën (die niet zozeer pro-boer zijn, maar anti-inefficiënt belastinggeld uitgeven) hebben berekend dat door de huidige plannen 11.200 melkveebedrijven moeten stoppen en nog eens 17.600 bedrijven minder intensief mogen boeren. Maar dat getal van 17.600 kan ook flink omlaag (naar 200) als het kabinet de stikstofdoelen verlaagt, terwijl volgens de ambtenaren de natuurdoelen dan nog steeds gehaald worden.

Het grote punt van Financiën is echter iets anders: het kabinet kiest er nu voor om met een one size fits none beleid van heel veel boeren in heel veel regio's last te geven, en de belastingbetaler nog wel het meest. Dit 'LNV-beleid' wordt verkocht onder de noemer 'solidariteit', maar het is een soort 'solidariteit' die erop neer komt dat je je neus snuit met een briefje van 100 omdat je buurman nog maar één papieren zakdoekje over heeft. Het kan wel, maar het is een stuk handiger om gewoon dat zakdoekje te gebruikten en met het geld dat je overhoudt een nieuw pak te kopen.

Als het kabinet ervoor kiest om het laaghangend fruit vee (kippen- en varkensboerderijen in de buurt van kwetsbare natuur) het eerst te plukken, kost dat minder geld én worden minder bedrijven geraakt. Het grote politieke probleem: dat moet dan deels gebeuren door gedwongen uitkoop en onteigening. Maar goed. Het is niet alsof de huidige aanpak nou echt de handjes op elkaar krijgt op het platteland.

En misschien is het grootste politieke probleem nu wel dat dit soort cruciale berekeningen nu pas openbaar worden. Kom er maar in NRC: "Opvallend: terwijl minister Kaag eerder de stukken van Financiën waar NRC over berichtte nog afdeed als een „ambtelijke exercitie”, waarmee zij deed voorkomen dat ze alleen bekend waren binnen haar eigen ministerie, schrijft zij nu aan de Tweede Kamer dat de uitkomsten van de berekeningen ook zijn besproken in overleggen met ambtenaren en ministers van andere ministeries. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën benadrukt dat de berekeningen „nog indicatief en onder voorbehoud van validatie” zijn." Kamer terug van reces? Iemand?

