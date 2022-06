Wat ik nog niet helemaal begrijp, dus wie het weet mag het uitleggen aub, is wanneer een boerenbedrijf teveel stikstof zou uitstoten, waarom moet een boer dan onteigend worden? Een simpel verbod op veehouderij of reductie of andersoortig maatregel zou dan toch volstaan? Compensatie voor de inkomstenderving volgt dan, wat in zichzelf al zuur genoeg is vanwege het afbreken van levenswerk en familie historie. Maar land onteigenen kan toch niets met stikstof beperking van doen hebben?

Ten slotte, wanneer worden bedrijven a la Tata Steel meegenomen in de stikstofreductie? En, mede aangezien ons drinkwater aan het opraken is, wanneer wordt immigratie aan banden gelegd? Ik zal vast naar de bekende weg vragen, maar ik vraag me dat soort zaken serieus af en ben ik dan zo slim of zijn ze in Den Haag nou zo dom?