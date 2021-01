Precies dat! Zelfs als de ruim 3000 PetaJoule die we in NL consumeren daadwerkelijk door wind en zon opgebracht kunnen worden, dan nog heb je de huidige energiecentrales nodig als back-up. Wind en zon leveren namelijk niet constant, tenzij er in de tussentijd nog even iets uitgevonden wordt waar we dergelijke hoeveelheden energie in op kunnen slaan.

En aangezien kernenergie bij de nederlandse politici een vies woord is en we gas gestookte energiecentrales ook niet meer willen (net als kolen gestookte), dan blijft het groenlinks stokpaardje, de bio centrale, over. Dat slingert meer Co2 de lucht in dan gas verbranden. Maar het schijnt dat iemand ooit op papier gezet heeft dat het Co2 neutraal is en dan mag het....

In de praktijk echter betekent het: nog meer co2 dan we al produceerden + verregaande ontbossing van landen die ver van ons vandaan liggen.

Als het niet om te huilen was dan kon je er om lachen...