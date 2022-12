Dus mogen we volgens al getekende verdragen in Brussel slechts 1/3e van onze agrarische sector behouden. En moet 2/3e ervan natuur gaan worden.

Je vraagt je af of dat met die alsmaar doorgaande onbeperkte, ook vastgeklonken immigratie door verdragen in Brussel waar we niet onderuit komen, immigratie al die monden kunnen voeden, denkelijk niet, zeker niet wanneer alles biologisch minder opbrengt. En dan nog de fabel dat die 2/3e natuur gaat worden, want overal zal voor die ongebreidelde import vinex-wijken verrijzen en geen natuur. En dat heeft dan nog meer vervuiling tot gevolg, want Nederland wordt dan een agglomeratie met stadsparken en recreatieparken i.p.v. die geplande natuur.

Maar geen enkele minister-president die het doemscenario nog ooit gaat keren zolang we niet onder dat juk gaan wegkomen en verdragen met Brussel kunnen opzeggen.

En dan? Dan leven we in een Nederland vol met smog en longziekten en vroegrijdig hartfalen en kinderen met luchtwegproblematiek. We worden voedselafhankelijk van andere landen middels vervuilende vluchten op Schiphol terwijl we al weten dat fossiele brandstoffen oooit beginnen op te raken.... Dan wordt Nederland vervolgens een hongerig 3e Wereldland en zullen we terugkijken hoe het was toen we de agrarische sector nog wel hadden en we niet voedselafhankelijk waren en veel gezonder dan in 1 dichtgegroeide agglomeratie.

Spijt komt altijd achteraf, maar huidige kiezers en bewindslieden zal het aan hun reet roesten zolang zij er nu zelf egoïstisch van kunnen profiteren, voor leefbaarheid van hun nageslacht wordt geen sikkepit gegeven!