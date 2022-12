Zo. Als u, de belastingbetaler die al die Champions League programma's financiert, nog de illusie had dat het Mediapark op een integere manier wordt bestuurd, dan is dat nu voorbij. Frans Klein, die vanwege het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij DWDD tijdelijk zijn functie zou hebben neergelegd, is gewoon nog aan het werk. Uiteraard met behoud van salaris, want het aardige van de publieke omroep is dat bestuurders en presentatoren er netjes worden behandeld, terwijl redacteuren met een uitzendcontractje verrot gescholden worden.

Klein is op een beurs in Londen (kosten: 1300 pond) gespot en zou "tegenover andere Nederlandse deelnemers hebben aangegeven dat zijn afwezigheid als machtige televisiebaas slechts ‘tijdelijk’ is." Niet zo gek dat Klein dat al durft te zeggen, want het "onafhankelijke" onderzoek richt zich inmiddels op de hele publieke omroep in plaats van alleen op DWDD. Dat betekent dus dat er een glas-plas-was-conclusie over 'cultuurverandering' uit gaat komen en iedereen daarna weer overgaat tot de orde van de dag föhn.

De raad van bestuur van de NPO, die over een maand weer met een uitgestreken smoel Arnold Karskens en zijn Malle Pietjes een boete gaat geven omdat ze zich niet aan de meest basale journalistieke normen houden, vindt het dus prima dat haar eigen baasjes zich niet aan de meest basale integriteitsnormen houden (zie ook: Rijxman, Shula en oh ja: Klein, Frans). "In overleg met de RvB van de NPO heeft hij deze week nog wel zijn al langer geplande bezoek aan Content Londen afgelegd om als toehoorder de ontwikkelingen op zijn vakgebied te volgen. Zijn tijdelijke terugtreding blijft de komende maanden van kracht zolang het externe onderzoek loopt." Oftewel: als Frans Klein zin heeft om lekker door te werken, dan blijft Frans Klein gewoon lekker doorwerken, of er nu een of andere verklaring over 'tijdelijke terugtreding' voor de bühne is geweest of niet. Tot zover. Tot morgen.

UPDATE: Centrale Ondernemings Raad NPO = Klaar Met Klein