@Capt. Iglo | 30-11-22 | 17:52: De gemiddelde tijd die een TBS-er in behandeling doorbrengt is 8 jaar. De werkelijke straf die de gymleraar kreeg was welliswaar 12 jaar, maar daarvan gaat hij er sowieso maar 10 uitzitten. Niemand weet eigenlijk waarom. Zal wel een regeltje zijn uit de periode dat we cellentekort hadden, net zoals alle taakstrafjes die niets met straf te maken hebben. De vraag wat je mankeert is voor mij ook niet zo relevant. Je hebt iets gedaan dat zó beroerd is dat er TBS aan te pas moet komen omdat zelfs de rechtbank niet begrijpt hoe je het hebt kunnen doen. Accepteren dat sommige mensen blijkbaar niet juist in elkaar geschroefd zijn en weggegooid dienen te worden is in dit land jammer genoeg nooit aan de orde geweest en is blijkbaar moeilijk te leren, maar vervanging van deze meneer door een nieuwe, die hopelijk wél in orde is, lijkt mij het beste. Iemand TBS opleggen is hoe langer hoe meer gokken met de veiligheid van de maatschappij. Ik mag werkelijk hopen dat die rechters er zelf nog eens de scherpe kantjes van te voelen krijgen. Voor een deel van de TBS medewerk(st)ers geldt dat al.