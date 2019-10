Ze doen er bij de Nijmeegse Pompekliniek alles aan hun hachje en het hachje van recidivist-faalhaas Sander Dekker te redden. De Pompekliniek, dat is voor tbs'ers wat een Transaviavlucht voor Peter R. de Vries is: stom. En dus lopen ze weg en dus probeert die kliniek met de moed der wanhoop maatregelen te treffen. Nu weer gaan ze het hek onder stroom zetten en die beveiliging moet bij álle klinieken beter. "Wij hebben recentelijk nog verzocht om hier met urgentie maatregelen op te treffen, mede naar aanleiding van de ontsnapping bij de Pompestichting", aldus een of andere pipo van Veiligheid en Justitie. Ja maat, er lopen jaarlijks 'tientallen tbs'ers' weg omdat ze er geen zin meer in hebben. Nu is het mediastorm dankzij de Pompekliniek en ineens komt V&J wél in actie. Met een hek, dat gewoon op dezelfde plek blijft staan als zo'n tbs'er de benen neemt tijdens verlof. Het is immers een HEK. Je leest het tussen de regels door in het interview met het directeurtje: er is gewoon niks aan te doen. "Maar: dat extra hek is óók belangrijk voor het veiligheidsgevoel in de maatschappij." Nou onverdorven dochter, je hoort het, fietsen jij en je maagdelijkheid maar lekker in het donker langs die kliniek hoor, papa wacht thuis wel op je.