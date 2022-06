Wat zijn dit voor directeuren en instellingen; je hebt de zorg om tuig uit de maatschappij te houden achter slot en grendel; je weet uit ervaring dat dit tuig alles kan doen te ontsnappen en je hebt beschikking over naast camera's ook andere state of the art hulpmiddelen maar toch lukt het 'op camera' dat iemand gewoon een gat in je zware hekwerk met een lawaai-slijptol maakt en niemand hoort wat, niemand ziet wat....?