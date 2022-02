Mailtje vanaf een of andere gesloten vleugel van een of andere instelling (we vermoeden dat Dennis P. nog ergens in behandeling is). Toen Dennis (veroordeeld voor een reeks gewapende overvallen) in 2019 ontsnapte uit de Pompekliniek, een tijd dat er meer tbs'ers ontsnapten, wegliepen of niet meer terugkeerden naar klinieken, leerden we van nieuwsbrenger De T. aanvankelijk dat Dennis ook 'zedendelinquent' zou zijn. Maar dat is hij helemaal niet! En in de wereld van Dennis worden zedendelinquenten ('dat soort gasten') beloond met 'een porsie klappen'. Derhalve is Dennis al een tijdje bezig met een media-offensief. De T. heeft de aantijging verwijderd, zijn advocaat liet in de AD-afkooksels optekenen "P. heeft volgens zijn advocaat, in tegenstelling tot wat eerder werd bericht, geen zedenverleden", Dennis benaderde Crimesite en nu dus ook weer GeenStijl. Weer, want dat deed hij eerder ook al, in augustus 2020, en toen hebben we het topic ook netjes geüpdatet. Hier op GSHQ zeggen we namelijk altijd: wie geen zedenverleden heeft, heeft geen zedenverleden. Dus nogmaals. Dennis P. deed wél aan gewapende overvallen. Maar niet aan zedendinges. Dat doen ze alleen bij The Voice of Holland!