Net toen we dachten: goh er is al heel lang niemand ontsnapt uit de beruchte Pompekliniek... ontsnapten er maar weer eens wat iemanden uit de Pompekliniek. Zoals John Hammond ooit een idee had om allemaal dino's binnen een omheining te pleuren wilden ze in Nijmegen heeeeel graag een zwik tbs'ers in een soort kinderboerderij voor gevorderden. In beide gevallen (in het geval van de T-Rex en in het geval van de met regelmaat vluchtende tbs'ers) bleek een HEK MET STROOM onvoldoende om de vrede & veiligheid te bewaren: dinsdag hebben twee tbs'ers met een slijptol een gat in het hek gezaagd en zijn er met behulp van handlangers vandoor gegaan. "Gisteravond (dinsdag 21 juni) hebben onbekenden met een slijptol het hek van de Pompestichting opengeslepen en twee cliënten in een klaarstaande auto meegenomen. Deze onttrekking heeft plaatsgevonden zonder geweld te gebruiken. Het Openbaar Ministerie en de politie zijn direct geïnformeerd en de twee tbs-gestelden worden opgespoord. De Inspectie Justitie en Veiligheid is op de hoogte gesteld van deze ontsnapping. Bij zo’n gebeurtenis is een inspectie-onderzoek gebruikelijk." Het is nog niet bekend of het gaat om moordenaars, verkrachters, pedo's of overvallers. Misschien dat de ontsnapte tbs'ers zelf even kunnen mailen, net zoals de vorige keer!

UPDATE: "Volgens nog onbevestigde berichten gaat het om twee twintigers, die als vuurwapengevaarlijk te boek staan. Ze zijn allebei eerder veroordeeld voor het plegen van gewelddadige overvallen, één van hen zou daarbij iemand hebben doodgeschoten. De twee zouden allebei eerder tot jeugd-tbs zijn veroordeeld. Van beiden is bekend dat ze - los van elkaar - eerder zijn uitgebroken uit jeugdinrichtingen."

UPDATE: Volgens Het Parool is Luciano Dijkman een van de twee tbs'ers. Dijkman ontsnapte in 2017 al uit een jeugdinrichting bij Breda. "Dijkman (Amsterdam, 17 december 1997) is al zijn hele leven betrokken bij zware misdrijven, waaronder gewelddadige overvallen."

UPDATE: Dijkman werd in 2016 al eens neergeknald door de popo

UPDATE: De politie deelt namen & foto's: het gaat (inderdaad) om Luciano Dijkman en Sherwin Windster. "De politie is dringend op zoek naar de 24-jarige Luciano Dijkman en de 27-jarige Sherwin Benshomin Windster. Zij ontsnapten dinsdagavond rond 20.30 uur uit de Pompekliniek in Nijmegen. Onbekenden hebben met apparatuur een gat gemaakt in de omheining van de forensisch-psychiatrische kliniek. Daarna zijn ze gevlucht in een witte Volkswagen Golf met zonnedak. Meteen werd onder andere de politiehelikopter ingezet om de mannen op te sporen, maar tot nu toe is hun verblijfplaats onbekend. Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is druk bezig met het onderzoek. Luciano Dijkman is in 2021 onherroepelijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en TBS dwang voor een gewapende overval. Sherwin Benshomin Windster is in 2019 veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en TBS voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers is overleden."

