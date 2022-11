Nou, we zijn er uit hoor mensen. Stop maar met vragen, twijfelen, debat '''debat''', en de rest van de hele bliksemse zooi die zo kenmerkend is voor een Vrije Democratie. Want: 'Zelfcensuur kan best okee zijn!'. O! Zo is dat! Want je mág wel alles zeggen/schrijven/schilderen/fotograferen/collagemaken/ontwerpen/beeldhouwen-/filmen/dansen/toneelspelen/muziekmaken/cartoonen/columniseren/podcasten/bloggen/roepen-/schreeuwen/Matthijsvannieuwkerken/Twitteren/denken, maar het hoéft niet! Toch rest bij ons dan nog wel de vraag: hoe is het nu toch zover gekomen dat in dit Gave Land censuur, en al helemaal zelfcensuur, 'best wel okee' is? Zou het iets te maken kunnen hebben met de verlammende en beklemmende doodsangst voor de terreur uit islamitische hoek? Zou het kunnen dat niet alleen in Frankrijk docenten doods- en doodsbang zijn om nog langer de 'vrijheid van meningsuiting' te behandelen maar wereldwijd, nadat de Franse docent Samuel Paty werd ONTHOOFD op straat, in broad daylight, door een leerling wegens het kwetsen van de profeet? Zou het kunnen dat kunstenaars, schrijvers, columnisten, cabaretiers, vrijdenkers, blanke mannen, blanke heteroseksuele mannen, blanke cisgendermannen en wetenschappers gewoon liever niet meer altijd doen waar ze goed in zijn, omdat ze het niet zien zitten te worden gecanceld en kapotgemaakt door trollenlegers SJW's, gefrustreerde Volkskrant-meisjes en andere woke karaktermoordterroristen? (radicalisering: It takes one to know one!)

Zou het? Een beetje wel hè?

Zou het kunnen dat zelfcensuur de enige oplossing is die overblijft als elk mogelijk begin van debat '''debat''' meteen wordt overstemd door slachtofferrollers, emotieterroristen, woke media (allemaal uitgegeven door dezelfde Belgische woke-kartels) en de NPO (over woke kartel gesproken)?

Ja hè?

Zou het kunnen dat degenen die een tentoonstelling organiseren, in de vrije openbare ruimte waar vrije expressie gewaarborgd zou moeten zijn, om genderproblematiek onder de aandacht te brengen, hun zelfcensuur zo vlotjes goedpraten omdat ze ook wel weten dat vechten tegen laagschedelig, domrechts onderbuikvolk dat bij het zien van een naakte man met tieten zich gedraagt als een vierjarig kind dat voor het eerst de Teletubbies ziet en vervolgens 'PEDOFILIE!!!1!1!!' gaat staan krijsen volstrekt zinloos is?

Zou het zo kunnen zijn dat die organisatoren ook wel weten dat er geen politie, geen rechter, geen rechtstaat is die zal voorkomen dat terroristen, die uit exact hetzelfde hout zijn gesneden als radicale islamisten, hun vrije expressie vandaliseren als barbaren die door de open poorten van Rome (of van Wenen) stromen?

Zou het kunnen dat wetenschappers, doctoren, AIO's, scholars, universitair docenten, hoogleraren en junior-onderzoekers al net zo bang zijn voor hun baantje, carriere, onderzoekssubsidie en onderzoekskansen als redacteuren van DWDD die worden betaald met laffe, achterhaalde, haaks op alle beginselen van een 'socialistische' omroep staande 'tijdelijke' contracten en zich daarom in ijzige stilte hullen als op hun universiteit kunst wordt gecensureerd omdat één aandachtsgeil hysterisch feministenborderlinetype roept dat een schilderij met blanke, bebrilde, sigaarrokende babyboomermannen 'micro-agressie' is?

Ja he? Een beetje wel hè?

En zou het misschien zo zijn dat diezelfde academici al helemaal niet zitten te wachten op de beschuldiging van 'seksisme' alleen maar omdat ze iets, überhaupt iets, vinden van een beslist niet-academische, typsiche GroenLinksmeisjes 'graag nu alle ogen op mij want ik ben beter dan de rest van de wereld, ja, ik deug godverdomme zo erg dat het geil is' zogenaamd '''ludieke''' actie om kunstwerken te vervangen door 'persiflages'?



Ja. Zeker.

Niemand met een beetje leuk wetenschappelijk trackrecord wil 'seksist' worden genoemd. Het zou namelijk om wetenschap moeten draaien, niet om identitair woke-gelul. Daarom zijn ze ook wetenschapper geworden, geen politicus.



Ja, dan maar zelfcensuur.

Hoeveel voorbeelden we ook blijven opnoemen, en we kunnen nog wel even doorgaan, steeds weer zal blijken: het is óf zelfcensuur óf het einde van je carriere.

Of het einde van je leven. Of je hoofd van je romp. Of én je hoofd van je romp én een mes in je buik. Of vijf kogels in je lichaam op de parkeerplaats van het Mediapark. Of beschuldigingen van gruwelijke dingen die nooit kunnen worden bewezen, maarja, één beschuldiging is voldoende. Of een gele kaart.

Of vandalisme, diefstal, vernietiging, bedreiging, intimidatie, een gevaarlijke gek met militaire opleiding in het bezit van antitankwapens die naar je op zoek is, Sylvana Simons die helemaal Matthijs van Nieuwkerk tegen je gaat ook al ben je de minister, courantenrecensenten (V) die je boek fantastisch vinden maar weigeren meer dan twee sterren te geven omdat het zo 'seksistisch' is, door VARA-laster-en-schandpaal-websites aangestuurde trollenlegers die vooral de verkeerde kapot maken op kosten van de belastingbetaler, boetes, je kinderen uit huis geplaatst, de Belastingdienst die je tot zelfmoord dwingt alleen maar omdat je een allochtone achternaam hebt, je voorstelling gecanceld, je tentoonstelling met eieren bekogeld, hoofddoekjes bij '''neutrale''' politie-uniformen, het College voor de Rechten van de Mens dat geen enkele zeggingskracht heeft maar telkens weer alle zeggingskracht lijkt te hebben dankzij kritiekloze media, genderneutrale WC's ook al is er niemand die er gebruik van wil maken, of gewoon de rest van je leven bekend staan als 'verkrachter' of 'misbruikpleger' of 'pedofiel' of 'racist' ook al ben je door een rechter onschuldig bevonden en is er geen enkel bewijs, maarja, 'vrouwen zouden zoiets nooit verzinnen', immers, of een brandbom door je raam terwijl je ligt te slapen, of een varkenskop op je stoep, of Gideon van Meijeren met draaiende cancelcamera aan de deur van je kantoor.

Of twee grote landelijke dagbladen, waar ze het zure puriteinse moralistische mondje immer bomvol hebben over persvrijheid en vrijheid van meningsuiting, die in een gecoördineerde actie alle adverteerders oproepen niet meer te adverteren op een website, en zo effectief censuur plegen, maar dat vervolgens schaterlachend terzijde schuiven onder de lafhartige kreet 'dat is geen censuur, maar consumentenverzet', terwijl ze unaniem worden bejubeld door hun al even selectief censuristische mediavriendjes.



Ja. Tsja. Dan maar zelfcensuur.



En daarom moet je GS-premiumlid worden. Zie het maar als risicocompensatie. Iemand moet het doen.