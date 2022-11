Het is ook nooit goed. Maar echt. Hangt er ergens een schilderij met alleen maar mannen, dan moet het schilderij weg omdat er alleen maar mannen opstaan. Maar hangen er ergens schilderijen met alleen maar vrouwen, dan moeten die schilderijen weg omdat er vrouwen opstaan en blote vrouwen zijn aanstootgevend. "De Gemeente Purmerend heeft, na enkele klachten, besloten dat de Beemstervrouwen moeten worden verwijderd uit het Gemeentehuis. In het kader van de fusie tussen Purmerend en de Beemster lieten trotse vrouwen [HIER KLIKKEN ALS U DURFT] uit de Beemster zich afgelopen jaar portretteren door beeldend kunstenaar Jeroen Hermkens. De expositie was eerder te zien in Fort bij Spijkerboor en hing sinds 7 november in het Gemeentehuis van Purmerend. De reden is dat ze als aanstootgevend worden bestempeld."

Straks mogen er alleen nog abstracte schilderijen hangen. Oh nee, abstracte schilderijen zijn natuurlijk aanstootgevend voor laagopgeleiden omdat die abstracte kunst niet begrijpen. Trouwens, de term 'laagopgeleide' is ook aanstootgevend. We bedoelen natuurlijk praktisch geschoold. Wacht. 'Geschoold' is aanstootgevend voor mensen die vroeger nooit naar school mochten. Laten we alle schilderijen maar weghalen en er nooit meer over praten want dan kan nooit meer iemand ergens aanstoot aan nemen. Voorwaarts!