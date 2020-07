Opent een expositie in het Afrika Museum in Berg en Dal... Die zin alleen al is het begin van een matige grap, maar OK. Wat er vervolgens gebeurde, zal echt niemand hier nog verbazen: de "zwarte gemeenschap" werd woedend. Het museum heeft een expo over Ghana, en maakte daar een spotje bij met de tekst 'Samen een dagje in Ghana. Lekker ver weg, in eigen land!' Audio in clipje onder. Daarop reageerde een zwarte activist-die-zich-artiest-noemt (ze zijn onderhand een specifiek subgenre in de samenleving op zich) in verontwaardigde verbijstering, want sja: als je zwarte activisme een hamer is, is iedere blanke uiting een spijker. En tóch weten ze er dan steeds net naast te meppen: het spotje is fout (want "witte mensen"), en Richard Kofi verwijt het museum dat er in de expo niets wordt verteld over de slavenhandel die Nederland er aan de Goudkust in Ghana op na hield.

Uiteraard gaat het museum meteen diep knielend door het stof en kopt De Gelderlander dat "kritiek vanuit de zwarte gemeenschap" de aanleiding is. Nee: kritiek van 1 Instagrammende activist en een paar van zijn volgers is de aanleiding. De "zwarte gemeenschap" is geen eenduidige groep van mensen die over alles hetzelfde denken. Het is zelfs een tikje racistisch om dat wél te suggereren. En natuurlijk zwijgen zowel het museum als de krant over het feit dat ALS je slavenhandel in Ghana zou benoemen in een expositie over het land, dat je dan niet alleen de Nederlandse rol daarin moet benoemen, maar ook die van de Ashanti-voorouders van Akwasi en Joffrey Airfryer, nazaten van stammen die hun eigen volk verkochten. Maar het is al weer te laat, het museum knielt, goedwillende GroenLinks-boomers met identieke toerfietsen kunnen niet meer richting Ghana Berg en Dal peddelen voor een expo in eigen land. Knielen, bukken, excuses, sorry en we gaan wel weer gewoon naar de wereldwinkel, kijken of er nog leuke houten oorbellen of een multicultureel-kitscherig trommeltje voor de lege plek in de hal tussen kamerplant en kapstok te vinden is.

Slavenhandel. Je kan er de vinger niet op leggen....

Nazorg: Nuchter en noodzakelijk tegengeluid