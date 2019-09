We waren al bekend met het feit dat televisie-tsaartjes en dodebomen-domineetjes niet gewend waren, en nog steeds niet bestand zijn, tegen Terug Pratende Kritische Nieuwsconsumenten. ‘Wij dicteren toch zeker de mening en moraal, wat zullen we nou krijgen!?’ Die eigengelijkheid stijgt nog altijd dagelijks op uit columns die pleiten voor het afpakken van inspraak van het volk, is doordesemd in televisieredacties die keer op keer overvallen worden door victories voor Brexit, Trump en Baudet omdat ze in hun bubbel niemand kennen die daar affiniteit mee heeft.

Voorbeeld du Jour: Nu.nl sluit comments onder SteekAfghaan in Lyon

In Texas was een massaschietpartij zaterdag tussen Odessa en Midland (vijf dood, tientallen gewond, dader afgeknald door politie), en in de comments daaronder op Nu.nl worden veel verwijtende vingers naar Trump gewezen. In Lyon stak zaterdag een Afghaanse asielzoeker die Sultan Niazi heet negen mensen neer (eentje dood, nog drie kritiek), en daaronder zijn de comments op Nu.nl gesloten. Het motief van de blanke schutter in Texas is onduidelijk, evenals dat van de Afghaanse asielzoeker in Lyon. Maar net zoals dat er in Amerika veel te veel mass shootings voorkomen, is het ook een feit dat er veel te veel steekpartijen door Massamigrantiërs gepleegd worden in Europa, en dat die niet zelden een overlappend cultureel of religieus islamitisch motief hebben. Dit in tegenstelling tot de Amerikaanse massamoorden, die juist zeer uiteenlopende motieven hebben, zoals ontevreden werknemers die hun collega's afknallen, extreemrechtse Mexicanenhaat in El Paso, islamitische homohaat in Orlando of een extreemlinkse straatschutter in Dayton.

Die schietpartijen moeten allemaal op de grote hoop, maar bij het digitale Sanomablaadje mag je niet reageren op de zoveelste ogenschijnlijk """willekeurige""" steekpartij. De respons van de redactie luidt dat er onder eenzame aanslagen door asielzoekers 'niet gepast gediscussieerd kan worden' (zie screenshots na de breek), maar andersom is het bij het USA-verhaal natuurlijk wel helemaal prima om alle schuld op Trump te dumpen. Wat er zodoende gebeurt, is dat mainstream media in al hun moralistische krampachtigheid om het publieke narratief te dicteren hun eigen betrouwbaarheid eroderen en daarmee steeds meer nieuwsconsumenten van zich vervreemden. Want ze brengen geen nieuws, ze bedrijven politiek - en de belangrijkste onderwerpen mogen niet besproken worden. Knap werk weer, poortwachtertjes!

"Vrijheid" volgens Njet.nl

Bonuskwoot

"‘De hiërarchie en hoe het debat was ingericht, met kranten, radio en televisie, daar hebben heel veel mensen zich heel lang heel vertrouwd bij gevoeld. Juist degenen die zich de hiërarchie eigen gemaakt hadden en een positie daarin veroverd hebben, die schrikken als er ineens een invloed van buiten komt die ook heel veel mensen bereikt en waar zij geen grip op hebben. Dat verstoort in hun ogen de natuurlijke orde."

Gezellig highfiven met medemoslims

Quelle le copuler?